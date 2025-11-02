Турецкие НПЗ нарастили закупки нефти у российских конкурентов из-за западных санкций

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил вывести страну из-под санкций против российской нефти, однако Вашингтон отказал. Политик не раз повторял, что для не имеющей выхода к морю и собственных запасов Венгрии отказ от российской нефти приведёт к резкому росту цен на энергоносители и народному недовольству, и именно этот вопрос он хотел обсудить с американским лидером.