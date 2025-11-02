Ричмонд
Турецкие НПЗ нарастили закупки нефти у российских конкурентов из-за западных санкций

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали закупать больше нефти у конкурентов России после введения западных санкций против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

Предприятие SOCAR Turkey Aegean Refinery, например, приобрело четыре партии топлива с декабрьской поставкой, но не российского происхождения. Источники агентства указывают, что часть этого сырья была импортирована из Ирака, а другая партия — казахстанская нефть марки KEBCO. Аналогичную тенденцию демонстрирует и другой крупный турецкий производитель Tupras, который также увеличил закупки нефти, альтернативной российской, причём продавцом вновь выступил Багдад.

По мнению экспертов, Tupras может в ближайшем будущем полностью отказаться от российской нефти на одном из своих заводов. Это решение, как ожидается, будет продиктовано стремлением избежать санкционных рисков и сохранить возможность экспорта топлива в Европу, при этом продолжая перерабатывать российскую нефть на другом НПЗ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил вывести страну из-под санкций против российской нефти, однако Вашингтон отказал. Политик не раз повторял, что для не имеющей выхода к морю и собственных запасов Венгрии отказ от российской нефти приведёт к резкому росту цен на энергоносители и народному недовольству, и именно этот вопрос он хотел обсудить с американским лидером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

