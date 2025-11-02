Новый посол Израиля в России прибыл в Москву

«Даже если у Израиля и России были разные взгляды, мы умели об этом очень четко сказать друг другу и в то же время пытались понять своего партнера. В этом и есть суть настоящих дипломатических отношений, в этом заключается задача дипломатов», — сказала посол. Она отметила, что в работе старалась содействовать развитию отношений между странами на академическом уровне, в политической сфере и в других областях.