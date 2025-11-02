Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: ВС России ударили по технике ВСУ, перевозимой наемниками из Румынии

Российские военные ударили по перевозимой румынскими наемниками технике ВСУ в Одесской области, среди которой могли быть две системы ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие нанесли удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая перевозилась в Одесской области наемниками из Румынии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело», — рассказал он.

Лебедев отметил, что среди перевозимой тяжелой техники, по которой ударили Вооруженные силы РФ, могли находиться две системы противовоздушной обороны.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Лебедева, что в результате ночных взрывов временно перестал работать Ильичевский порт под Одессой на юге Украины. На его территории командование ВСУ принимало технику НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше