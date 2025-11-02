Российские военнослужащие нанесли удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая перевозилась в Одесской области наемниками из Румынии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело», — рассказал он.
Лебедев отметил, что среди перевозимой тяжелой техники, по которой ударили Вооруженные силы РФ, могли находиться две системы противовоздушной обороны.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Лебедева, что в результате ночных взрывов временно перестал работать Ильичевский порт под Одессой на юге Украины. На его территории командование ВСУ принимало технику НАТО.