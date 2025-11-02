В США сообщили, что испытания ядерного оружия станут субкритическими

Соединённые Штаты приступят к испытаниям компонентов ядерного оружия, которые не предполагают полномасштабных взрывов. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.
«Это не ядерные взрывы, а так называемые субкритические испытания, при которых проверяются все остальные элементы ядерного оружия, чтобы убедиться, что они создают правильную геометрию и способны инициировать ядерную реакцию», — пояснил он.
Решение о возобновлении испытаний было принято на этой неделе по поручению президента Дональда Трампа, который указал на действия «других ядерных держав». Заявление последовало вскоре после сообщения президента России Владимира Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник».
Накануне полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что решение Трампа «приближает мир к катастрофе».