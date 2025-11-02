Дипломаты из США угрожали коллегам санкциями на встрече по судоходству

Ранее Международная морская организация (ИМО) вынесла на голосование предложение о введении лимитов на выбросы парниковых газов и глобального сбора для крупных океанских судов водоизмещением более 5 тыс. регистровых тонн, которые ответственны за 85% выбросов от международного судоходства. Президент США Дональд Трамп призвал членов ИМО проголосовать против этого глобального налога. Под давлением США члены организации не смогли одобрить предложение. Большинство стран ЕС высказались против заморозки соглашения, однако Греция и Кипр воздержались от голосования. -0-