Дипломаты из США угрожали коллегам санкциями на встрече по судоходству

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские дипломаты, участвовавшие во встречах в Лондоне, посвященных рамочной программе ООН «Чистый ноль» для мирового судоходства, оказывали давление на представителей других стран, угрожая санкциями в случае поддержки налога на выбросы углерода для судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
Группа американских чиновников запугивала африканские государства и малые островные страны Тихого океана и Карибского бассейна, заставляя их отказаться от поддержки программы, предусматривающей введение налога на выбросы углерода в судоходстве. Американская переговорная делегация состояла из восьми человек.
В качестве мер давления использовались угрозы санкций, которые могли бы усложнить получение виз для моряков. Во время кофе-брейков американские представители также намекали на возможные ограничения для иностранных коллег на въезд в США.
Ранее Международная морская организация (ИМО) вынесла на голосование предложение о введении лимитов на выбросы парниковых газов и глобального сбора для крупных океанских судов водоизмещением более 5 тыс. регистровых тонн, которые ответственны за 85% выбросов от международного судоходства. Президент США Дональд Трамп призвал членов ИМО проголосовать против этого глобального налога. Под давлением США члены организации не смогли одобрить предложение. Большинство стран ЕС высказались против заморозки соглашения, однако Греция и Кипр воздержались от голосования. -0-