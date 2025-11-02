Рыженков: страны Балтии для ЕС — это тупиковый элемент

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Балтии для Европейского союза являются тупиковым элементом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Если с нами все пространство до Филиппин, то с ними — совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз. Для всего Европейского союза эти страны, особенно наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом. Если не будет перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и неинтересны. То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью», — убежден Максим Рыженков. -0-
