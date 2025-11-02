Глазьев: политическую элиту Евросоюза охватило безумие

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Сергей Глазьев подчеркнул, что Беларусь и Россия как два суверенных государства, которые во всем поддерживают друг друга, готовы отразить любые угрозы.
Рыженков: страны Балтии для ЕС — это тупиковый элемент.
«Снисходительно нужно относиться к приступам безумия, которые мы наблюдаем у наших прибалтийских бывших братьев, польских, германских. То есть политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Это безумие индуцировано из Лондона и Вашингтона. Лидеры Европейского союза — это, по сути дела, марионетки, которые работают вопреки интересам своих народов», — отметил госсекретарь Союзного государства. -0-