Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глазьев: политическую элиту Евросоюза охватило безумие

Сергей Глазьев подчеркнул, что Беларусь и Россия как два суверенных государства, которые во всем поддерживают друг друга, готовы отразить любые угрозы.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Сергей Глазьев подчеркнул, что Беларусь и Россия как два суверенных государства, которые во всем поддерживают друг друга, готовы отразить любые угрозы.

Рыженков: страны Балтии для ЕС — это тупиковый элемент.

«Снисходительно нужно относиться к приступам безумия, которые мы наблюдаем у наших прибалтийских бывших братьев, польских, германских. То есть политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Это безумие индуцировано из Лондона и Вашингтона. Лидеры Европейского союза — это, по сути дела, марионетки, которые работают вопреки интересам своих народов», — отметил госсекретарь Союзного государства. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше