Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев

МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
«Мы будем реагировать спокойно, с пониманием того, что мы как два суверенные государства, которые поддерживают друг друга во всем, способны отразить любые угрозы», — сказал Глазьев телеканалу «Беларусь 1», комментируя действия Литвы по ограничению пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией и угрозы заблокировать транзит, включая газа, в Калининградскую область.
По его словам, с недоумением и снисходительно нужно относиться к приступам безумия у прибалтийских, польских, германских политиков.
«То есть политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Это безумие индуцировано из Лондона и Вашингтона, совершенно очевидно. То есть лидеры Европейского союза — это марионетки, по сути дела, которые работают вопреки интересам своих народов», — подчеркнул госсекретарь.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.