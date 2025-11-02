Ричмонд
В Берлине закроют крупнейший центр приема беженцев из Украины

Центр планируется закрыть до конца этого года. Ранее там размещались около 5 тыс. граждан Украины, сейчас осталось около 1,5 тыс. беженцев.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в Германии лагерь для украинских беженцев на месте бывшего аэропорта Тегель будет закрыт. Об этом сообщает ТАСС.

В августе немецкие СМИ сообщали, что счетная палата Берлина выявила недостатки в финансовой отчетности госкомпании Messe Berlin, ответственной за управление и охрану этого лагеря. По данным издания, внимание контрольного ведомства привлекли счета за охранные услуги в 2022 и 2023 годах на сумму в 100 млн евро. В счетной палате полагают, что контроль за расходами был недостаточным. Messe Berlin опровергла данную информацию.

Теперешних обитателей лагеря переселят, после чего на месте лагеря откроют новый пункт приема вынужденных переселенцев «в соответствии со стандартами Евросоюза». Позже Messe Berlin проинформировала, что не будет участвовать в переоборудовании лагеря. -0-

