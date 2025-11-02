В Берлине закроют крупнейший центр приема беженцев из Украины

В августе немецкие СМИ сообщали, что счетная палата Берлина выявила недостатки в финансовой отчетности госкомпании Messe Berlin, ответственной за управление и охрану этого лагеря. По данным издания, внимание контрольного ведомства привлекли счета за охранные услуги в 2022 и 2023 годах на сумму в 100 млн евро. В счетной палате полагают, что контроль за расходами был недостаточным. Messe Berlin опровергла данную информацию.