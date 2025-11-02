В Джибути разрешили гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты

Парламент Джибути одобрил отмену ограничения, которое запрещало гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты страны, передает Arab News.
«Законодатели Джибути единогласно одобрили изменение конституции, отменяющее запрет на выдвижение кандидатуры на пост президента лицам старше 75 лет», — сказано в публикации.
Отмечается, что благодаря отмене ограничения 77-летний президент Исмаил Омар Гелле сможет участвовать в предстоящих выборах, которые должны состояться в 2026 году.
Ранее сообщалось, что Эрик, сын лидера США Дональда Трампа, допустил возможность своего участия в будущих президентских выборах.
