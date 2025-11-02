США намерены вернуть в строй военную базу, расположенную вблизи Венесуэлы

«Военные Соединённых Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времён холодной войны в Карибском бассейне, предполагающее подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы», — указано в статье.
По мнению военного эксперта, бывшего полковника морской пехоты США Марка Канчиана, такая активность свидетельствует о намерении значительно увеличить интенсивность операций с участием авиации. Подобная подготовка, как правило, связана с планами активизации авиационного присутствия в регионе.
Кроме того, параллельно ведётся масштабное обновление инфраструктуры местных аэропортов в Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах, находящихся менее чем в тысяче километров от границ Венесуэлы. Это позволяет предположить, что речь идёт о расширении возможностей воздушного контроля региона.
Ранее Life.ru администрация президента США Дональда Трампа уведомила союзников по НАТО о планах поэтапного сокращения своего военного контингента в нескольких странах Восточной Европы. Сообщается, что вывод войск из Румынии, объявление о котором ожидается в ближайшее время, является лишь первым шагом.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.