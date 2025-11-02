США намерены вернуть в строй военную базу, расположенную вблизи Венесуэлы

Кроме того, параллельно ведётся масштабное обновление инфраструктуры местных аэропортов в Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах, находящихся менее чем в тысяче километров от границ Венесуэлы. Это позволяет предположить, что речь идёт о расширении возможностей воздушного контроля региона.