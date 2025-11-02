Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкие военные пожаловались на языковые барьеры во время учений НАТО

Немецкий военнослужащий рассказал о серьёзных проблемах в коммуникации, с которыми сталкиваются бойцы многонационального батальона НАТО во время учений в Литве. Соответствующая информация появилась в публикации издания Die Welt.

Источник: Life.ru

«Наш язык для радиопереговоров — английский, но не все хорошо говорят по-английски… Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой», — отметил боец по имени Флориан.

Он подчеркнул, что при нанесении ударов по невидимым целям точность передачи информации становится критически важной. Также Флориан обратил внимание на дополнительную сложность: в процессе радиообмена военнослужащие часто используют смесь фламандского, французского и английского языков. По его словам, чтобы избежать ошибок, приходится внимательно вслушиваться в каждую фразу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что программа модернизации транспортной инфраструктуры Европы, принятая ещё в первый президентский срок Дональда Трампа, так и не была реализована, несмотря на финансирование из бюджета НАТО. По его словам, проект был направлен на создание удобной логистики для переброски военной техники к восточным границам альянса. Выделенные на проект средства были освоены, но реальные объекты так и не построены.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше