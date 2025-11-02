Немецкие военные пожаловались на языковые барьеры во время учений НАТО

Ранее военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что программа модернизации транспортной инфраструктуры Европы, принятая ещё в первый президентский срок Дональда Трампа, так и не была реализована, несмотря на финансирование из бюджета НАТО. По его словам, проект был направлен на создание удобной логистики для переброски военной техники к восточным границам альянса. Выделенные на проект средства были освоены, но реальные объекты так и не построены.