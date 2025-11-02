Вучич заявил о готовности продавать оружие ЕС для поставки на Украину

Ранее Вучич обвинил Евросоюз в намерении ввести против России «железный занавес». По его словам, Сербия столкнётся с ещё большим давлением в связи с проводимой ею политикой. Президент подчеркнул, что единственными, кто действительно доволен действиями Сербии, являются её собственные граждане, поскольку страна отстаивает исключительно их интересы и никому более не служит.