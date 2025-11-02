Германия создает бесполётную зону над временными хранилищами ядерных отходов

«Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи», — рассказал представитель правительства Германии.
Ограничения будут распространяться на территории центральных пунктов хранения радиоактивных отходов, включая такие объекты, как временные хранилища в городах Лубмин, Горлебен и Ахаусе. Уже известны случаи появления посторонних беспилотников над подобными объектами, причём аппараты различались уровнем технической оснащенности.
Новый порядок предполагает введение специальной бесполётной зоны диаметром полтора километра и высотой шестьсот метров, которая обеспечит дополнительную защиту от возможных воздушных угроз.
Ранее в Берлине потребовали вывода американского ядерного оружия из ФРГ после заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Однако немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) полагает, что нынешнее правительство не расценит слова американского лидера всерьёз.
