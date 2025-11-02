Германия создает бесполётную зону над временными хранилищами ядерных отходов

Ранее в Берлине потребовали вывода американского ядерного оружия из ФРГ после заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Однако немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) полагает, что нынешнее правительство не расценит слова американского лидера всерьёз.