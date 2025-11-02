Ричмонд
Германия создает бесполётную зону над временными хранилищами ядерных отходов

Федеральное правительство Германии решило принять дополнительные меры безопасности, касающиеся защиты временного хранения радиоактивных материалов. Запрет на использование дронов над такими территориями планируется ввести с 19 марта 2026 года, сообщает телерадиокомпания NDR.

Источник: Life.ru

«Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи», — рассказал представитель правительства Германии.

Ограничения будут распространяться на территории центральных пунктов хранения радиоактивных отходов, включая такие объекты, как временные хранилища в городах Лубмин, Горлебен и Ахаусе. Уже известны случаи появления посторонних беспилотников над подобными объектами, причём аппараты различались уровнем технической оснащенности.

Новый порядок предполагает введение специальной бесполётной зоны диаметром полтора километра и высотой шестьсот метров, которая обеспечит дополнительную защиту от возможных воздушных угроз.

Ранее в Берлине потребовали вывода американского ядерного оружия из ФРГ после заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Однако немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) полагает, что нынешнее правительство не расценит слова американского лидера всерьёз.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

