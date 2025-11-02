ХАМАС передало Израилю тела еще трех погибших заложников

«Красный Крест доставляет гробы израильским военным, где состоится небольшая церемония под руководством военного раввина», — отметили в материале.
Ранее, 30 октября, сообщалось, что ХАМАС передало Израилю тела еще двух погибших заложников. Тогда церемония передачи также проходила при участии представителей Красного Креста и военных раввинов, после чего тела были отправлены в Израиль для идентификации.
