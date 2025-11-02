Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС передало Израилю тела еще трех погибших заложников

Израильские военные получили в секторе Газа останки еще трех погибших заложников. Об этом 2 ноября сообщила газета The Times of Israel.

Источник: Reuters

По данным издания, Международный комитет Красного Креста уведомил ЦАХАЛ о передаче трех гробов с телами, полученных от представителей ХАМАС на юге Газы.

«Красный Крест доставляет гробы израильским военным, где состоится небольшая церемония под руководством военного раввина», — отметили в материале.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что ХАМАС передало Израилю тела еще двух погибших заложников. Тогда церемония передачи также проходила при участии представителей Красного Креста и военных раввинов, после чего тела были отправлены в Израиль для идентификации.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше