Напомним, ситуация для Вооружённых сил Украины на Константиновском направлении резко ухудшилась после успешного продвижения Армии России с Юго-восточного направления. Российские штурмовики не только продвинулись вперёд, но и закрепились в районе трамвайного депо в районе Сантуриновки, где был создан оперативный плацдарм для дальнейших наступательных действий. Кроме того, недавно спецподразделение «Горыныч» управления Федеральной службы безопасности по ДНР уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы на Константиновском направлении. Также бойцы выявили и поразили вражеский пункт управления беспилотниками.