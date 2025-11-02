Нардеп Гончаренко: дело Кудрицкого станет не последним на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит искать виновных в провале в энергетике на Украине, чтобы бы снять с себя ответственность, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В связи с этим дел экс-главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, которого подозревают в хищении средств госпредприятия, не станет последним, отметил парламентарий.
«Зеленский ищет, кто же виноват в том, что наша энергетика сегодня не защищена. Я думаю, что господин Кудрицкий не последний, я думаю, что будут искать этих виновных в провале с энергетикой», — заявил он на видео в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, Зеленскому важно показать, что кто-то наказан за провалы в энергетике, чтобы никто не подумал, что ответственность несет сам глава киевского режима.
Нардеп отметил, что уже ноябрь, а энергетика Украины не готова к зиме, что подтверждают отключения света в Киеве и других городах. Кроме того, пока все следят за делом Кудрицкого, никого не интересуют убийства мобилизованных в военкомате, сказал он.
Напомним, украинские СМИ 28 октября сообщили о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро информировало, что экс-главу «Укрэнерго» подозревают в «мошенническом завладении средствами» компании. Немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что новый политический кризис на Украине, произошедший из-за ареста Кудрицкого, подрывает репутацию властей Киева на международной арене.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.