Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ выясняет обстоятельства потерь в Днепропетровской области

В Днепропетровской области командование украинских войск начало выяснять обстоятельства ликвидации военнослужащих на построении. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку «Восток».

Источник: Life.ru

Отмечается, что командование выясняет, были ли соблюдены распоряжения Генерального штаба о порядке оповещения при ракетной опасности и запрете сборов на открытой местности.

А ранее украинский журналист раскритиковал высадку десанта ГУР под Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, высадка двух отделений на открытой местности, в зоне поражения и под наблюдением дронов, — безграмотное тактическое решение. Журналист также заявил, что «провалы прикрываются пропагандой», а реальные цифры потерь и результаты операций намеренно скрываются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.