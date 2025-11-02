А ранее украинский журналист раскритиковал высадку десанта ГУР под Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, высадка двух отделений на открытой местности, в зоне поражения и под наблюдением дронов, — безграмотное тактическое решение. Журналист также заявил, что «провалы прикрываются пропагандой», а реальные цифры потерь и результаты операций намеренно скрываются.