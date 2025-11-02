Ричмонд
Каждая третья компания в Германии планирует сокращение рабочих мест в 2026 году

Ситуация в промышленном секторе выглядит особенно тревожно: 41% предприятий уже объявили о предстоящих увольнениях.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным нового опроса Института немецкой экономики (IW) в Кельне, 36% компаний в Германии намерены сократить свои рабочие места в следующем году, тогда как только 18% планируют создать новые вакансии. Об этом сообщает Bild.

Неутешительные прогнозы касаются и инвестиций: лишь 23% компаний планируют увеличить вложения в новые проекты в 2026 году, в то время как 33% собираются сократить свои инвестиции. Это затяжное падение инвестиционных ожиданий наблюдается впервые за всю историю проведения опросов. -0.