Военкор Коц раскрыл, почему поставки Patriot ВСУ бесполезны

Он выразил сомнение в эффективности двух батарей ЗРК Patriot в контексте преобладающего использования дальнобойных беспилотников. По его словам, российские самолёты Су-34 успешно применяют планирующие авиабомбы с дистанций, превышающих радиус действия ракет Patriot. Коц допустил, что Patriot могут создавать определённые проблемы, но отметил, что это лишь усилит стремление к их уничтожению.