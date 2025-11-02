Четверо подозреваемых в ограблении Лувра остаются под стражей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре подозреваемых в ограблении Лувра остаются под стражей, им предъявлены обвинения. Известно, что двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, а третий ждал их под окнами на мотороллере. Также в числе обвиняемых находится 38-летняя женщина из парижского пригорода Ла-Курнёв (департамент Сен-Сен-Дени). Об этом сообщает ТАСС.
19 октября четверо преступников использовали автогидроподъемник для проникновения в Лувр. В Галерее Аполлона они вскрыли витрины и похитили девять ювелирных украшений, среди которых была корона императрицы Евгении, инкрустированная 1354 бриллиантами, которую они уронили при побеге. Общая стоимость похищенных украшений составляет 88 млн евро.
Расследованием этого дела, получившего название «ограбление века», занимаются более 100 следователей, однако до сих пор не удалось найти никаких следов похищенного. -0-