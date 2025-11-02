Четверо подозреваемых в ограблении Лувра остаются под стражей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре подозреваемых в ограблении Лувра остаются под стражей, им предъявлены обвинения. Известно, что двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, а третий ждал их под окнами на мотороллере. Также в числе обвиняемых находится 38-летняя женщина из парижского пригорода Ла-Курнёв (департамент Сен-Сен-Дени). Об этом сообщает ТАСС.