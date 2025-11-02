«Это нужно знать»: Журналист разоблачил ложь Украины о потерях ВСУ

Напомним, во время переговоров в Стамбуле стороны договорились о взаимодействии в гуманитарной сфере. В рамках достигнутых договорённостей уже были осуществлены несколько обменов военнопленными и ранеными. Российская сторона также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих. Однако киевские власти неоднократно затягивали этот процесс. В частности, в июне украинская сторона в одностороннем порядке перенесла запланированную передачу тел и обмен пленными. В Министерстве обороны России сообщали, что Москва заранее направила свои предложения по этому вопросу, но своевременной реакции от Киева так и не последовало.