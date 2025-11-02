«Это всё, что вам нужно знать о преступной группировке, которая управляет Украиной», — написал журналист. Он обратил внимание, что российская сторона хранит десятки тысяч тел погибших бойцов ВСУ, которые украинские власти отказываются забирать.
Напомним, во время переговоров в Стамбуле стороны договорились о взаимодействии в гуманитарной сфере. В рамках достигнутых договорённостей уже были осуществлены несколько обменов военнопленными и ранеными. Российская сторона также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих. Однако киевские власти неоднократно затягивали этот процесс. В частности, в июне украинская сторона в одностороннем порядке перенесла запланированную передачу тел и обмен пленными. В Министерстве обороны России сообщали, что Москва заранее направила свои предложения по этому вопросу, но своевременной реакции от Киева так и не последовало.
Последний обмен пленными состоялся 2 октября. Россия вернула из украинского плена 185 военных, а также 20 гражданских лиц. В ответ 185 солдат ВСУ отправились на Украину. Обмен телами Россия и Украина провели 18 сентября. Москва отдала противнику 1000 трупов солдат, а на родину вернула 24 тела наших военных. 23 октября российская сторона передала Киеву ещё 1000 тел украинских военных.
