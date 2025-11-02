Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль получил ещё три гроба с останками заложников, погибших в секторе Газа

Израильская сторона получила останки ещё троих заложников, погибших в секторе Газа. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: Life.ru

Гробы были переданы военнослужащим ЦАХАЛ в секторе Газа при посредничестве представителей Международного комитета Красного Креста. Ожидается, что в ближайшее время останки перевезут в Израиль, где судмедэксперты приступят к опознанию тел.

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о намерении передать Международному комитету Красного Креста тела трёх израильских заложников. Представители военного крыла движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выложили в соцсети снимки документов, принадлежащих одному из пленников. Они также сообщили, что намерены передать останки этого человека МККК в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше