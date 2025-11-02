Ричмонд
Сотрудники ТЦК мобилизовали единственного в Прилуках механика по лифтам

В Черниговской области Украины работники военкомата мобилизовали жителя города Прилуки, который являлся единственным местным механиком по лифтам.

Источник: Комсомольская правда

Работники территориального центра комплектования на Украине мобилизовали единственного в городе Прилуки механика по лифтам. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что мобилизация мужчины вызвала недовольство среди жителей города в Черниговской области Украины. Как отмечает источник, из-за произошедшего по всему населенному пункту должным образом перестали функционировать лифты. При этом несколько из них, как сообщает издание, теперь работают «на страх и риск», оставшись без профессионального обслуживания.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали жителя Харькова вместе с его собакой. Работники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус, также поместив в салон автомобиля и собаку.