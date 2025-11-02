АС: Киев может стоять за взрывами НПЗ в Венгрии и Румынии

Украина может стоять за инцидентами на НПЗ Румынии и Венгрии. Аргументы в пользу этой версии привёл обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.
«Венгерские СМИ предполагают, что именно Украина атаковала две европейские страны. Среди аналитиков также существует широкий консенсус относительно того, что источником атак может являться Украина», — пишет Снайдер, отметив, что страны, на нефтеперерабатывающих предприятиях которых произошли взрывы и пожары, из числа тех, что продолжают покупать российскую нефть.
Также обозреватель указывает на то, что оба ЧП случились в тот день, когда Совет ЕС утвердил новые ограничения на импорт нефти из РФ. При этом в публикации высказывается мнение, что Запад также может быть причастен к инцидентам, так как Киев не смог бы самостоятельно атаковать две европейские страны. В пользу этого предположения говорит то, что Запад не хочет привлекать внимание к обоим инцидентам, пишет Снайдер.
Напомним, 20 октября 2025 года в румынском городе Плоешти днем прогремел взрыв на заводе Petrotel-Lukoil, а в Венгрии, в Сазхаломбатте, ночью загорелся завод MOL. Оба завода перерабатывали российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу «Дружба».
Также сообщалось, что авария произошла на втором энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Пакш» в Венгрии примерно в 11:00 в четверг, 30 октября.