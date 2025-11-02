Reuters: США модернизируют заброшенную крупнейшую военную базу у границ Венесуэлы

С тех пор Вашингтон значительно нарастил военное присутствие в Карибском бассейне и начал наносить удары по судам, которые, как считают в США, участвуют в наркотрафике. В сентябре, после того, как, по данным СМИ, американские ВМС направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь кораблей с несколькими тысячами военных, Мадуро обвинил Америку в желании колонизировать страну. По его словам, Вашингтон заинтересован в нефти и газе, которые есть в регионе.