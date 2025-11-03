Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта США Шон Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчерского персонала на фоне приостановки работы американского правительства. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей», — заявил Даффи в интервью телеканалу ABC.
При этом министр добавил, что если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, то ситуация значительно усугубится.
Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. -0-