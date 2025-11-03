Новости СВО. ВС РФ штурмуют Красноармейск и Красный Лиман, ВСУ сдаются в Купянске, Украина получила два ЗРК Patriot, 3 ноября

Россия регулярно уничтожает эти ЗРК. Одна из последних установок ликвидирована в Днепропетровской области в середине октября. Наличие Patriot не мешает российским войскам наносить удары по целям. Французское издание AFP со ссылкой на украинскую статистику сообщает, что в октябре по объектам на Украине было выпущено 270 ракет, что на 46% больше, чем в сентябре. Кроме того, для ударов использовались 5298 БПЛА.