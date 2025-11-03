В случае изъятия российских активов последствия для Запада станут разрушительными. Об этом пишет издание Strategic Culture. Автор публикации называет ситуацию с предполагаемым изъятием замороженных активов РФ финансовой и политической бомбой, которую Европа подложила под свой собственный фундамент «совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу».
Издание отмечает, что единственный способ для ЕС в данной ситуации защитить своих налогоплательщиков — это добиться поражения РФ в украинском конфликте. В то же время Россия обладает значительным преимуществом на поле боя, подчёркивает автор публикации.
Также SK указывает на репутационные потери Запада в случае изъятия российских активов, так как Европа может получить имидж «вора и лицемера».
Западные аналитики уже не в первый раз отмечают, что идея с конфискацией активов России в итоге обернется настоящей катастрофой для ЕС после победы Москвы в украинском конфликте.
Ранее сербский политик Вулин заявил, что эта страна, в отличие от стран Запада, не будет и не намерена отнимать собственность РФ.
Тем временем бельгийский депозитарий Euroclear внезапно начал деблокировать активы инвесторов из России без американской лицензии OFC.