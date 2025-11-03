В случае изъятия российских активов последствия для Запада станут разрушительными. Об этом пишет издание Strategic Culture. Автор публикации называет ситуацию с предполагаемым изъятием замороженных активов РФ финансовой и политической бомбой, которую Европа подложила под свой собственный фундамент «совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу».