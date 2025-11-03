Вучич: Сербия готова продавать боеприпасы Европе, даже если их передадут Киеву

На вопрос о возможной поставке этих боеприпасов на Украину, президент Сербии ответил, что «покупатели могут делать с ними все, что хотят». Вучич сказал, что Сербия «соблюдает военный нейтралитет», но готова к расширению военного сотрудничества с европейскими странами, в том числе в Африке и Азии.