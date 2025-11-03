Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики в Telegram-канале.
«Землетрясение на территории Афганистана. Время: 01.29.02 (23.29 по Минскому времени, воскресенье — Прим. БЕЛТА) 03.11.2025. Магнитуда: 6,8. Глубина: 30 километров. Эпицентр: Саманган, Афганистан», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила — в Сурхандарьинской области — пять баллов, в Кашкадарьинской области — три-четыре балла, ещё в пяти регионах — три балла, в Ташкенте — два-три балла.
Сообщений о пострадавших и разрушениях в настоящий момент не поступало, добавили в центре.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3.-0-