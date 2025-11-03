В Харькове прогремели взрывы

Ранее в «Укрэнерго» заявили о грядущих ограничениях по потреблению электроэнергии в ряде областей Украины. Почасовые отключения пройдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, при этом ограничения будут частичными. Ограничения мощности затронут также промышленных потребителей. Кроме того, в ведомстве отметили, что время действия и объём применения ограничений могут измениться.