ОАЭ и США договорились ускорить сотрудничество в области энергетики и ИИ

Соглашение было подписано в ходе встречи президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Абу-Даби с американским министром внутренних дел, главой совета по энергетическому доминированию США Дагом Бургумом. Отмечается, что Бургум прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в нефтегазовой выставке ADIPEC, которая пройдет в Абу-Даби с 3 по 6 ноября.