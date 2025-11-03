Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя — РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в воскресенье встретился с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром, стороны обсудили различные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также уделили особое внимание конфликту на Украине, сообщила пресс-служба российского посольства.

Источник: РИА "Новости"

«Были обсуждены актуальные темы двусторонней, региональной и международной повесток дня. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке в свете начала реализации первого этапа мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Особое внимание было уделено проблематике кризиса на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы обеспечения законных прав России на некоторые объекты недвижимости в Святой земле.

«Подтвержден настрой на продолжение политического диалога и поддержание конструктивного характера российско-израильского сотрудничества», — добавили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье МИД Израиля сообщил, что посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль. Новый посол Израиля в РФ Одед Йосеф приступит к своим обязанностям уже в начале недели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше