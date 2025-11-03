Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине

«Были обсуждены актуальные темы двусторонней, региональной и международной повесток дня. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке в свете начала реализации первого этапа мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Особое внимание было уделено проблематике кризиса на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы обеспечения законных прав России на некоторые объекты недвижимости в Святой земле.
«Подтвержден настрой на продолжение политического диалога и поддержание конструктивного характера российско-израильского сотрудничества», — добавили в пресс-службе.
Ранее в воскресенье МИД Израиля сообщил, что посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль. Новый посол Израиля в РФ Одед Йосеф приступит к своим обязанностям уже в начале недели.