Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине

Ранее в воскресенье МИД Израиля сообщил, что посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль. Новый посол Израиля в РФ Одед Йосеф приступит к своим обязанностям уже в начале недели.