На границе Белоруссии с Польшей и Латвией образовалась очередь из тысяч фур

Введение Литвой ограничений на проезд через границу с Белоруссией привело к значительному увеличению очередей грузового транспорта на пропускных пунктах с Польшей и Латвией. Об этом заявил замглавы Государственного таможенного комитета Белоруссии Андрей Большаков.

Источник: Life.ru

«Переориентация грузовых потоков произошла, в связи с чем увеличилась значительно очередь перед оставшимися двумя (на границе с Евросоюзом. — Прим. Life.ru) пунктами пропуска — “Григоровщина” (с Латвией. — Прим. Life.ru) и “Козловичи” (с Польшей. — Прим. Life.ru) и в общей сложности составляет около 4 тысяч грузовых автомобилей, из которых более 3 тысяч только в “Козловичах”, — заявил чиновник.

Большаков уточнил, что в связи с изменением логистических маршрутов перевозчики активно обращаются за изменением пунктов доставки. За последние три дня поступило около 150 заявок о перенаправлении грузов с литовских КПП на латвийский и польский пункты пропуска.

Зампредседателя Государственного таможенного комитета также выразил надежду, что планы Польши по открытию дополнительных пропускных пунктов упростят пересечение границы. Это особенно актуально для жителей Гродно и грузов, следующих через «Козловичи» — единственный действующий грузовой пункт пропуска на белорусско-польской границе.

Напомним, литовские власти ранее объявили о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления этого срока. Решение объясняется инцидентами с проникновением в воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Позже Вильнюс разрешил проезд через один из пунктов пропуска для отдельных категорий граждан.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

