На границе Белоруссии с Польшей и Латвией образовалась очередь из тысяч фур

«Переориентация грузовых потоков произошла, в связи с чем увеличилась значительно очередь перед оставшимися двумя (на границе с Евросоюзом. — Прим. Life.ru) пунктами пропуска — “Григоровщина” (с Латвией. — Прим. Life.ru) и “Козловичи” (с Польшей. — Прим. Life.ru) и в общей сложности составляет около 4 тысяч грузовых автомобилей, из которых более 3 тысяч только в “Козловичах”, — заявил чиновник.