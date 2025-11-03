Ричмонд
В РФ предложили делать надбавку к зарплате выпускникам с красным дипломом: «Может стать хорошим стимулом»

Миронов предложил выплачивать надбавку к зарплате выпускникам с красным дипломом.

Источник: Комсомольская правда

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил поддержать молодых специалистов с красным дипломом — выплачивать им надбавку к заработной плате в течение первых трёх лет работы.

«Я предлагаю простой и понятный способ поддержки — добавить надбавку выпускникам с отличием, и делать это за счёт части налогов и отчислений, которые работодатель уже удерживает из зарплаты. Размер надбавки нужно обсуждать, но он должен быть существенным, а не символическим», — отметил Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, молодые специалисты часто сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за недостатка опыта, поэтому и зарплаты у них совсем небольшие. «Из-за этого они откладывают создание семьи и рождение детей, стараясь сначала стать финансово независимыми», — подчеркнул он.

Инициатива, по мнению политика, станет мощным стимулом для студентов хорошо учиться, а государство в итоге получит больше квалифицированных кадров высокого уровня.

Такой подход обещает стать выгодным и для самих молодых специалистов, и для страны в целом.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о доплатах учителям-наставникам.