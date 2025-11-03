В РФ предложили делать надбавку к зарплате выпускникам с красным дипломом: «Может стать хорошим стимулом»

«Я предлагаю простой и понятный способ поддержки — добавить надбавку выпускникам с отличием, и делать это за счёт части налогов и отчислений, которые работодатель уже удерживает из зарплаты. Размер надбавки нужно обсуждать, но он должен быть существенным, а не символическим», — отметил Миронов в беседе с ТАСС.