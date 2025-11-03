Катер с флагом ЧВК «Вагнер» прошёл у границы Эстонии на Нарве

А ранее в Эстонии в лесу нашли бомбу. Отмечалось, что 250-килограммовую авиабомбу обнаружили недалеко от границы с Россией. Прибывшие на место происшествия сапёрные подразделения провели идентификацию находки, подтвердив её принадлежность к авиационным боеприпасам. Детали происхождения и даты изготовления бомбы не установлены.