Экс-замглавы МО Украины призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Димитрова

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов. Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику», — говорится в сообщении.