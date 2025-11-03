«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов. Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику», — говорится в сообщении.
Бывший глава МО Украины подчеркнул, что после потери Красноармейска попытки удержать Димитров лишены смысла. По словам Дейнега, отчёты Генерального штаба с ВСУ с каждым днём содержат всё больше лжи о ситуации на линии соприкосновения.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины осуществило попытку вывоза иностранцев из Красноармейска. По его словам, было зафиксировано несколько таких случаев. Сейчас выясняется, что произошло с самолётом и людьми на борту. Российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, за прошедшие сутки было сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском.
