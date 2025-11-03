Афера с российскими активами окажется разрушительной для Европы

Автор статьи заявил, что Россия имеет преимущество на поле боя, и если Украина откажется от переговоров, то её ждут разрушительные последствия. Конфискация российских активов станет для Европы проигрышем как в экономике, так и в политике. Как отмечается в статье, такой шаг закрепит за ней имидж вора и лицемера в глазах РФ.