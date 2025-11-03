Россия расторгла энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия статей 3 и 4 соглашения между СССР и Финляндией по энергетическому использованию участка реки Вуокса между Светогорской и Иматринской гидроэлектростанциями.
Кроме того, Мишустин поручил МИД уведомить Финляндию, что с 4 апреля 2022 года, после одностороннего отказа Хельсинки покупать российскую электроэнергию, Россия приостанавливает поставки компенсационной энергии по договору.
Уточняется, что данные меры — отражение серьёзного обострения отношений между странами за последние годы, которое усилилось после вступления Финляндии в НАТО. В Москве назвали этот шаг Хельсинки бессмысленным с точки зрения национальной безопасности, поскольку усиливает военное присутствие России у финской границы.
Также Москва отвергает обвинения Финляндии в массовом приёме российских просителей убежища и считает это проявлением западных двойных стандартов.
Посол РФ Павел Кузнецов отметил, что нынешние отношения фактически разрушены, а катастрофический спад двустороннего сотрудничества не имеет прецедентов даже со времён перед Второй мировой войной. Он сравнил ситуацию с новым «железным занавесом» между странами.
Ранее KP.RU писал, что Россия готова рассмотреть возможность восстановления отношений с Финляндией при условии, что Хельсинки сохранит нейтралитет в украинском конфликте. Это заявление было сделано в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба о возможности нормализации отношений с РФ после разрешения кризиса на Украине. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров озвучил эту позицию.
Недавно зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что Финляндия кое-что задолжала РФ. Как он заявил, Москва имеет полное право потребовать с Хельсинки репарации за урон, полученный в годы Второй мировой войны.