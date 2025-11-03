Россия расторгла энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Ранее KP.RU писал, что Россия готова рассмотреть возможность восстановления отношений с Финляндией при условии, что Хельсинки сохранит нейтралитет в украинском конфликте. Это заявление было сделано в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба о возможности нормализации отношений с РФ после разрешения кризиса на Украине. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров озвучил эту позицию.