В европейской стране заметили катер с флагом ЧВК «Вагнер»

В эстонском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что внимательно следят за действиями российских пограничников и все происходящее на реке находится под их «бдительным надзором». По данным местного телерадиовещания ERR, катер был замечен 2 ноября. Река Нарва протекает по границе Эстонии и России, разделяя эстонский город Нарва и российский Ивангород.