В европейской стране заметили катер с флагом ЧВК «Вагнер»

Инцидент на пограничной реке вызвал реакцию эстонских властей.

«По реке Нарве проплыл катер береговой охраны с флагом ЧВК “Вагнер”. Эти данные основаны на поступившей информации, фотографиях и видеоматериалах», — сообщил МИД Эстонии в соцсети X.

В эстонском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что внимательно следят за действиями российских пограничников и все происходящее на реке находится под их «бдительным надзором». По данным местного телерадиовещания ERR, катер был замечен 2 ноября. Река Нарва протекает по границе Эстонии и России, разделяя эстонский город Нарва и российский Ивангород.

Ранее URA.RU сообщало, что эстонские пограничники перекрыли дорогу, проходящую через территорию Псковской области в районе «Саатсеского сапога», сославшись на «российскую активность» в приграничье. Как сообщили в эстонском департаменте полиции и пограничной охраны, движение временно остановлено из соображений безопасности. Представители политических кругов западных стран систематически используют риторику о предполагаемой «угрозе со стороны России» для устрашения собственных граждан, стремясь таким образом переключить общественное внимание с актуальных внутриполитических трудностей.