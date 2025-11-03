Полиция Сербии задержала демонстранта за обнажение на протесте

По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: «Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия». Вучич в воскресенье снова заявил о победе над «цветной революцией» в стране и пообещал описать это в своей книге.