Полиция Сербии задержала демонстранта за обнажение на протесте

МВД Сербии сообщило в воскресенье, что один сотрудник полиции страны получил травму в ходе инцидентов на протесте у здания Скупщины.
«Сотрудники МВД предпринимают меры по установлению и задержанию лиц, которые сегодня вечером вызвали беспорядки… Они идентифицировали и задержали С. П. 1989 года рождения, который на перекрестке улиц Таковской и бульвара короля Александра в ходе несогласованной акции поднялся на защитное ограждение и несколько раз непристойными жестами и демонстрацией полового органа нарушал общественное спокойствие и порядок и вызвал возмущение граждан», — говорится в другом сообщении.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на палаточный лагерь его сторонников у Скупщины, прозванный «Чациленд». По словам президента, нападения на его сторонников и «Чациленд» были ожидаемыми, необходимо сохранить спокойствие и порядок. Корреспондент РИА Новости передавал, что к 22.00 (00.00 мск) несколько кордонов полиции разделили противников и сторонников властей в палаточном лагере. Протестующие свистели, шумели и скандировали антиправительственные лозунги, сторонники властей включали патриотические песни в палаточном лагере.
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в воскресенье вечером обвинила протестующих в том, что они забросали палаточный лагерь сторонников властей перед Скупщиной пиротехникой.
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем начала голодовку перед Скупщиной в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента, стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере «Чациленд» на площади перед зданием парламента, две группы граждан разделили тяжело экипированные кордоны полиции и жандармерии.
В соцсетях появились видео инцидентов с бросанием пиротехники и бутылок с водой в обе стороны.
По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: «Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия». Вучич в воскресенье снова заявил о победе над «цветной революцией» в стране и пообещал описать это в своей книге.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.