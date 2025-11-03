Правительство РФ ограничило экспорт технической серы до конца 2025 года

«Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объёмов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны. Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.