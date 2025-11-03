Правительство РФ ограничило экспорт технической серы до конца 2025 года

«Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объёмов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны. Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.
Исключения действуют для стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Допускается экспорт с целью гуманитарной помощи, международного транзита и обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.
А ранее на фоне снижения объёмов зернового экспорта Минсельхоз инициировал ужесточение контроля за качеством продукции. Разработанный ведомством проект постановления предусматривает возврат плановых проверок для элеваторов средней мощности — от 50 до 100 тысяч тонн. Параллельно министерство предлагает сделать обязательным предоставление данных в федеральную государственную информационную систему «Зерно».
