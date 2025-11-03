Ричмонд
Глава Минтранса США заявил о массовых отменах и задержках рейсов из-за шатдауна

Глава Минтранса Соединённых Штатов Шон Даффи предупредил о массовых отменах и задержках авиаперелётов по всей стране. Причиной стала нехватка персонала авиадиспетчерских служб на фоне приостановки работы федерального правительства.

Источник: Life.ru

«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всём протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей», — сказал министр во время общения с телеканалом ABC.

При этом Даффи добавил, что если работа правительства не возобновится в ближайшие недели, транспортная ситуация может серьёзно ухудшиться.

Ранее глава Минтранса констатировал рекордный уровень задержек авиарейсов с момента начала шатдауна, зафиксированный в пятницу. Ещё в четверг он предупреждал о потенциально катастрофических последствиях для авиасообщения в ноябре, когда традиционно возрастает пассажиропоток. По его словам, авиадиспетчеры, не получающие заработную плату, могут начать массово прекращать выходить на работу, что спровоцирует масштабные сбои в авиаперевозках.

Также недавно глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по продолжительности шатдаун в США может серьёзно затормозить модернизацию ядерных арсеналов страны. По его словам, из-за отсутствия финансирования ведомство вынуждено поддерживать лишь безопасность и защиту уже существующих арсеналов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше