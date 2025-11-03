Глава Минтранса США заявил о массовых отменах и задержках рейсов из-за шатдауна

«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всём протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей», — сказал министр во время общения с телеканалом ABC.
При этом Даффи добавил, что если работа правительства не возобновится в ближайшие недели, транспортная ситуация может серьёзно ухудшиться.
Ранее глава Минтранса констатировал рекордный уровень задержек авиарейсов с момента начала шатдауна, зафиксированный в пятницу. Ещё в четверг он предупреждал о потенциально катастрофических последствиях для авиасообщения в ноябре, когда традиционно возрастает пассажиропоток. По его словам, авиадиспетчеры, не получающие заработную плату, могут начать массово прекращать выходить на работу, что спровоцирует масштабные сбои в авиаперевозках.
Также недавно глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по продолжительности шатдаун в США может серьёзно затормозить модернизацию ядерных арсеналов страны. По его словам, из-за отсутствия финансирования ведомство вынуждено поддерживать лишь безопасность и защиту уже существующих арсеналов.
