Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с президентом идет полным ходом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к традиционной прямой линии главы государства уже началась. Такое пояснение он сделал в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Да, она идет. Идет полным ходом», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.
При этом Дмитрий Песков отметил, что подготовка и проведение такого масштабного мероприятия, регулярно вызывающего огромный интерес во всем мире, — это «сложный процесс».
Прямая линия с Владимиром Путиным традиционно пройдет в декабре. При этом она, по сложившейся в последние годы практике, будет совмещена с большой пресс-конференцией главы государства.
В 2024 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря 2024 года. Мероприятие длилось 4,5 часа. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию, а после завершения мероприятия опубликовал его полную стенограмму.