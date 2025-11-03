Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с президентом идет полным ходом

Пресс-секретарь главы государства раскрыл подробности подготовки к прямой линии президента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к традиционной прямой линии главы государства уже началась. Такое пояснение он сделал в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Да, она идет. Идет полным ходом», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

При этом Дмитрий Песков отметил, что подготовка и проведение такого масштабного мероприятия, регулярно вызывающего огромный интерес во всем мире, — это «сложный процесс».

Прямая линия с Владимиром Путиным традиционно пройдет в декабре. При этом она, по сложившейся в последние годы практике, будет совмещена с большой пресс-конференцией главы государства.

В 2024 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря 2024 года. Мероприятие длилось 4,5 часа. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию, а после завершения мероприятия опубликовал его полную стенограмму.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше