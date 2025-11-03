Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал ситуацию с просьбой Киева о поставках ракет Tomahawk

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В середине октября глава Белого дома встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча «прошла плохо». Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

За день до этого состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше