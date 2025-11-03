Ричмонд
Трамп не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Американский лидер Дональд Трамп не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами на борту своего самолёта по пути из Флориды в Вашингтон.

Источник: Life.ru

На вопрос о планах администрации по передаче ракет Украине президент США дал отрицательный ответ. Тогда журналисты спросили, рассматривает ли он такой шаг, на что Трамп вновь ответил отрицательно.

При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.

Ранее Пентагон официально дал Белому дому добро на поставки крылатых ракет «Томагавк» на Украину. Окончательное решение оставалось за Дональдом Трампом. Напомним, что во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США не внёс ясности в вопрос передачи «Томагавков» Киеву, несмотря на настойчивые уговоры гостя. Источники СМИ в американской прессе тогда утверждали, что Украине не стоит рассчитывать на подвижке в этой теме в ближайшем будущем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше