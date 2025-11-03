Ричмонд
Трамп открестился от дискуссий о замороженных активах РФ

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Я не участвую в этих обсуждениях», — заявил Трамп. Так он ответил на соответствующий вопрос от представителей СМИ.

Ранее Дональд Трамп высказывал сомнения в эффективности новых санкций против России для достижения переговоров с президентом Владимиром Путиным. США уже вводили ограничения против дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», однако как рассказала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, эти меры могут очень пагубно повлиять на экономику самой Европы.

