Трамп открестился от дискуссий о замороженных активах РФ

Ранее Дональд Трамп высказывал сомнения в эффективности новых санкций против России для достижения переговоров с президентом Владимиром Путиным. США уже вводили ограничения против дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», однако как рассказала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, эти меры могут очень пагубно повлиять на экономику самой Европы.