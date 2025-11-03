План по конфискации российских активов для создания так называемого «репарационного кредита» может привести к разрушительным последствиям для западных стран. Россия имеет преимущество на поле боя, и если Украина откажется от переговоров, то её ждут разрушительные последствия. Конфискация российских активов станет для Европы проигрышем как в экономике, так и в политике. Такой шаг закрепит за ней имидж вора и лицемера в глазах РФ. Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств выплаты полной суммы с начислением процентов.