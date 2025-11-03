Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах РФ

Напомним, 25 октября агентство Reuters сообщило, что в США чиновники начали обсуждать возможное использование замороженных российских активов для помощи Киеву. В публикации отмечалось, что Вашингтон поддерживает идею, в рамках которой Европа может задействовать эти средства для закупки американского оружия и передачи его Украине.