Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах РФ

Президент США ответил на вопрос журналистов об обсуждении изъятия замороженных средств России.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не принимает участия в обсуждении вопроса по поводу возможного изъятия Европой замороженных российских активов.

«Я не участвую в этих обсуждениях», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами.

Напомним, 25 октября агентство Reuters сообщило, что в США чиновники начали обсуждать возможное использование замороженных российских активов для помощи Киеву. В публикации отмечалось, что Вашингтон поддерживает идею, в рамках которой Европа может задействовать эти средства для закупки американского оружия и передачи его Украине.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы ЕС по конфискации российской собственности являются воровством. Он отметил, что все ответственные за это лица и страны будут привлечены к ответственности.

